Завершилось строительство первого в истории автомоста из России в Китай

Завершилось строительство первого в истории пограничного автомобильного моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, официальное открытие состоится после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Также Хуснуллин поблагодарил строителей за проделанную работу.

12 мая сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ России разрешило ввести в эксплуатацию автомобильный мост в Китай, когда будут сняты введенные из-за коронавируса ограничения. Предполагается, что по нему ежегодно будут передвигаться около трех миллионов человек, а также перевозить шесть миллионов тонн грузов.

Стоимость проекта составила примерно 18,8 миллиарда рублей. Москва и Пекин обсуждали идею строительства моста на протяжении 20 лет. В 2016-м проект начали реализовывать. Длина объекта — 1 080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила половину переправы — по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон еще продолжались; к ноябрю прошлого года стало известно об окончании строительства моста.

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