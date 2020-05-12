ГК СК Мост Руслана Байсарова построила российскую часть моста через Амур

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого в истории пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (КНР), построенного компанией «УСК Мост» из группы компаний Руслана Байсарова СК Мост, выполнявшей работы по строительству первого автомобильного моста между Россией и Китаем в качестве генерального подрядчика с российской стороны. Таким образом компанией Руслана Байсарова была построена собственно российская половина моста через реку Амур, мост через протоку Каникурганскую и связующая дорога между ними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим строителям! Тем людям, которые круглосуточно: и летом, и зимой, на протяжении трех лет возводили этот масштабный объект! Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост», — прокомментировал новость министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Строительство моста компанией Руслана Байсарова началось в конце 2016 года. Его длина — 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила половину — по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон еще продолжались; строительство основных этапов моста было завершено в декабре 2019 года.

Общая протяженность мостового перехода — почти 20 километров, и помимо основной переправы включает в себя 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, из которых 278 метров — мост через Каникурганскую протоку.

