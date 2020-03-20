«Виктория» Руслана Байсарова попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Московском метро 23 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК) одновременно прокладывают метро. Этот абсолютный мировой рекорд зафиксирован в столице Книгой рекордов Гиннесса. Среди внесенных в книгу работающих ТПМК — принадлежащий Группе компаний Руслана Байсарова СК Мост комплекс Herrenknecht 10690 «Виктория», который в настоящее время прокладывает двухпутный тоннель длинной 1310 метров между строящимися станциями «Текстильщики» и «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Свидетели записали видео, подтверждающее, что работа на всех площадках ведется и ТПМК действительно прокладывает тоннель. После этого рекорд был подтвержден судьей Книги рекордов Гиннесса.

Для «Виктории» попадание в Книгу рекордов Гиннесса — не первое достижение. В конце декабря прошлого года специалисты АО «УСК Мост», входящего в группу компаний СК Мост, провели уникальную операцию по спуску щита в котлован станции метро. Тогда впервые в России 10-метровый щит ТПМК удалось переместить с поверхности строительной площадки в котлован будущей станции метро «Текстильщики» (БКЛ) в собранном виде. Ранее подобные щиты опускались по частям различными кранами большой грузоподъемности.

Чтобы осуществить спуск «Виктории» весом 830 тонн, специалисты АО «УСК Мост» с помощью портальной системы Jack Up JS250 сначала подняли ее на высоту 1 метр над строительной площадкой, переместили более чем на 50 метров по горизонтали, спозиционировали над котлованом и затем опустили на 23 метра в монтажно-щитовую камеру. Это существенно сократило срок монтажа и приблизило начало проходки тоннеля.

ТПМК «Виктория» начал проходку 27 января 2020 и уже успел установить 122 кольца высокоточной железобетонной обделки, что составляет 219,6 из 1310 погонных метров нового тоннеля.

