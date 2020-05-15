Греческий и турецкий истребители практически столкнулись

Турецкий и греческий истребители F-16 практически столкнулись над Эгейским морем. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике видно, как самолеты пролетают в опасной близости друг от друга.

Ранее турецкая бронемашина снесла заграждение на границе с Грецией и тоже попала на видео. Камера запечатлела то, как броневик отъезжает от сбитого заграждения. За происходящим в это время наблюдают десятки человек.

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