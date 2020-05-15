Торговец «Фуд Сити» назвал причину массового схода мигрантов

Торговец продуктового центра «Фуд Сити» в Москве назвал

причину массового схода мигрантов. Его слова приводит издание Readovka в своем Telegram-канале.

По его словам, волнения начались из-за того, что администрация центра решила повысить аренду. Так, администраторы сказали владельцам прилавков в 3-м доке, что теперь они будут платить по 20 тысяч за пять дней. Раньше стоимость аренды составляла 15 тысяч.

Как пишет Readovka, из-за схода администрация «Фуд Сити» решила пока не повышать аренду, но она вырастет с июня и составит 20 тысяч рублей, а в июле — 25 тысяч рублей.

В «Фуд Сити» сообщили «Ленте.ру», что информация о повышении арендной платы не соответствует действительности. В пресс-службе продуктового центра рассказали, что сократили площади для размещения сезонных продуктов, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. В начале мая спрос на торговые места увеличился, и возникли трудности с размещением вновь прибывших продавцов. Это вызвало недовольство некоторых арендаторов, заявили в центре. Там добавили, что открыли дополнительные торговые площади для продажи сезонного товара, «исчерпав конфликт».

О массовых волнениях мигрантов возле «Фуд Сити» стало известно ранее 15 мая. По данным издания Baza, причиной стало повышение стоимости аренды торговых мест с пяти до семи тысяч рублей. Также сообщалось, что участники акции жаловались на применение полицией резиновых дубинок. Владелец продуктового центра на это заявил, что массовые волнения начались из-за нехватки торговых мест. Он добавил, что проблему решили открытием дополнительных площадок для продажи сезонных товаров. В МВД заявили, что убедили мигрантов разойтись. Никто не пострадал.

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