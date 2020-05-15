Мигранты устроили массовый сход возле «Фуд Сити» в Москве

В Москве мигранты устроили массовый сход возле продуктового центра «Фуд Сити». Видеозапись с места событий опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что полиция пытается разогнать участников схода, но те сопротивляются и утверждают, что сотрудники правоохранительных органов применяют к ним силу. По данным издания «Подъем», участники акции сообщили, что полиция применила против них резиновые дубинки.

Причиной схода стало повышение арендной платы с пяти до семи тысяч рублей. Baza уточнила, что сначала 30 торговцев пришли в местную администрацию и попросили снизить им арендную плату, так как из-за карантина торговля пошла на спад. Однако арендодатели заявили, что снижения не будет, и подняли ставку.

Издание отметило, что после к 30 мигрантам подтянулись другие арендаторы — на площади перед администрацией собрались больше 100 человек. Как пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале, по данным очевидцев, возле офиса собралось около 500 человек.

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