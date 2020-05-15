Владелец «Фуд Сити» объяснил массовые волнения мигрантов

Владелец продуктового центра в Москве «Фуд Сити» объяснил, что мигранты начали массовые волнения возле администрации торговой площадки из-за нехватки мест. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам владельца, из-за избытка сезонных продуктов не всем торговцам хватило помещений. Это привело к возмущению, которое «подхватили несколько зевак, непроизвольно создавшие толпу».

Администрация также заявила, что открыла дополнительные площадки, на которых будут продавать сезонные товары, после чего конфликт был исчерпан.

В МВД заявили, что убедили мигрантов разойтись. Никто не пострадал.

О массовых волнениях мигрантов возле «Фуд Сити» стало известно ранее 15 мая. Как сообщило издание Baza, причиной стало повышение стоимости аренды торговых мест с пяти до семи тысяч рублей. Также сообщалось, что участники акции жаловались на применение полицией резиновых дубинок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!