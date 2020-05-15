На Украине назвали убийцами отечественные аппараты ИВЛ

Использование украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может быть опасно из-за несоответствия современным требованиям. Об этом сказано в открытом письме Ассоциации анестезиологов Украины.

По их словам, СМИ анонсируют отечественное производство аппаратов ИВЛ, что вызывает в обществе оптимизм и иллюзию решения проблемы недостаточного количества медоборудования. «[Однако] специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов "убийцами", потому что большинство из них (...) не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких у больных и действительно могут быть крайне опасны», — говорится в документе.

Материалы по теме «Государство скрывает истинные масштабы» Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве

Также опасения медиков вызывают аппараты ИВЛ, произведенные в Китае. «Неизвестно, кто будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт вышеупомянутого оборудования и сколько времени способны проработать эти аппараты», — утверждают они. Помимо этого анестезиологи обратили внимание на стоимость аппаратов, которая начинается от 20 тысяч евро, а в последнее время достигает 35-45 тысяч евро.

Они призвали власти страны учесть их замечания при закупке медоборудования, обеспечить больницы в соответствии с действующими табелями материально-технического оснащения и «прекратить спекуляции (...) и, соответственно, бессмысленную трату государственных средств».

По состоянию на 15 мая в стране зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки выявлено 483. С начала эпидемии скончались 476 пациентов, выздоровели 4 473. С начала года в Центр общественного здоровья поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!