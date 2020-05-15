Россиянке три года пришлось жить с «мужским» паспортом из-за ошибки МВД

Жительнице города Губаха Пермского края три года пришлось жить с «мужским паспортом» из-за ошибки МВД — вместо женского в графе «пол» указан мужской. Об этом она рассказала URA.RU.

По словам женщины, она получила паспорт в 2017 году. При выдаче документа она проверила все данные, но не обратила внимания на пол. Ошибку заметил ее муж.

Женщина обратилась в МВД, чтобы поменять документ, но ей ответили, что сделать это можно лишь за ее счет. Там объяснили, что причиной ошибки стал «человеческий фактор». Она добавила, что смогла получить на этот паспорт кредит на несколько сотен тысяч рублей.

В марте жительница Калининграда узнала, что с 2017 года числится мертвой, когда пыталась попасть на прием ко врачу в поликлинику. В регистратуре ей сообщили, что в медицинской системе зарегистрирована ее смерть от цирроза печени, а в 2016 году ей якобы диагностировали алкогольный гепатит. При этом в 2016 году женщина наблюдалась по беременности и рожала. В ее медкарте также обнаружились визиты к врачам, на которые она не записывалась, в том числе и в других городах. Некоторые из них были назначены на полночь. Она намерена обратиться в прокуратуру.

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