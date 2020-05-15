«Росатом» простерилизовал более 20 миллионов масок

Предприятия госкорпорации «Росатом» простерилизовали более 20 миллионов масок и более 290 тысяч медицинских транспортных систем, которые используются для тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Русатом Хэлскеа», являющейся интегратором госкорпорации в области радиационных технологий в медицине и промышленности.

К работе по стерилизации помимо компании «Стерион» подключились Научно-исследовательский физико-химический институт (НИФХИ) им. Л.Я. Карпова и Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА), входящие в контур управления «Русатом Хэлскеа».

По словам генерального директора «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова, все задействованные в проекте по стерилизации предприятия могут значительно увеличить производительность, если увеличатся объемы направляемой в центры продукции. «Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках НИФХИ им. Л.Я. Карпова и НИИТФА будет организовано производство медицинских масок и бахил», — добавил он.

Проект по стерилизации масок на базе компании «Стерион» стартовал 22 марта 2020 года, транспортных систем — 2 апреля 2020 года.