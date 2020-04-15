«Росатом» начал стерилизацию медицинских транспортных систем

Компания «Стерион» (дочернее предприятие «Росатома», входит в контур управления компании «Русатом Хэлскеа») в рамках реализации контракта с компанией «ГЕМ» приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Росатома».

Стерилизовано уже более 20 тысяч медицинских транспортных систем, отметили в госкорпорации. По словам генерального директора компании «Русатом Хэлскеа» (интегратор «Росатома» в области радиационных технологий в медицине и промышленности) Александра Шибанова, к концу апреля объем обработанных транспортных систем составит 150 тысяч. «В мае планируем выйти уже на 300 тысяч», — добавил глава компании.

Стерилизация осуществляется воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Эта технология позволяет не распаковывать продукцию, ранее упакованную производителями в картонную транспортную тару. Кроме того, после обработки изделий потоком ускоренных электронов, продукция сразу становится пригодной к использованию. При такой технологии, в отличие от других методов стерилизации, не требуется дегазация или другие дополнительные действия, перед фактическим использованием.

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro. Изделие представляет собой стерильный комплект, включающий в себя пробирку с транспортной средой для вирусов (в том числе COVID-19), герметично укупоренную винтовой крышкой, а также зонд-тампон для отбора пробы. Компания «ГЕМ» является первым в России производителем транспортных систем со средой для вирусов.

Кроме того, на базе компании «Стерион» продолжается стерилизация медицинских масок. На сегодняшний день стерилизовано уже около 1,5 миллиона единиц.

