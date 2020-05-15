В США рассказали о лучшей российской подлодке

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А» является лучшей субмариной Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет The Drive.

Издание из США напоминает, что российская стратегическая подлодка, в настоящее время находящаяся перед приемом на вооружение на госиспытаниях в Белом море, получила усовершенствования, позволяющие ей тихо и быстро перемещаться под водой. Речь идет, в частности, о водометной движительной установке и звукопоглощающем покрытии.

В декабре 2019 года ТАСС показало К-549 «Князь Владимир» с воздуха. Тогда же агентство, ссылаясь на руководителя пресс-службы «Севмаша» Екатерину Пиликину, написало, что между данным предприятием, производящим подлодки, выступающие носителем российского ядерного оружия, и Никольским православным собором, расположенным на территории завода в Северодвинске (Архангельская область), еще со времен Сталина существует «тесная историческая связь».

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В октябре того же года К-549 «Князь Владимир» впервые выстрелил межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава-30».

В мае 2019 года «Известия» со ссылкой на источники написали, что подлодка проекта 955А «Борей-А» отличается от субмарины проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.

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