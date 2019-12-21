Обезгорбленного «Князя Владимира» сняли сверху

Российскую атомную подводную лодку К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», лишившуюся «горба» ракетной пусковой платформы, впервые сняли сверху с воздуха. Соответствующий ролик публикует ТАСС.

Агентство сообщает, что выпустило материал к 80-летию «Севмаша», отмечаемому 21 декабря, который содержит «видео с демонстрирующимися впервые кадрами воздушной съемки построенного на заводе новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения проекта 955А».

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В декабре ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы завода Екатерину Пиликину, написал, что между «Севмашем», производящем подлодки, выступающие носителем российского ядерного оружия, и Никольским православным собором, расположенным на территории предприятия в Северодвинске (Архангельская область), еще со времен Сталина существует «тесная историческая связь».

В октябре К-549 «Князь Владимир» впервые выстрелил межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава-30».

В мае «Известия» со ссылкой на источники написали, что «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.

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