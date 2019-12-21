В России вспомнили Сталина и «историческую связь» ядерного оружия с православием

Между «Севмашем», производящим атомные подводные лодки (АПЛ), выступающие носителем российского ядерного оружия, и Никольским православным собором, расположенным на территории предприятия в Северодвинске (Архангельская область), существует «тесная историческая связь», заявила ТАСС руководитель пресс-службы завода Екатерина Пиликина.

«Помимо того, что храм стал первым приютом для строителей завода и города, сегодня обязательно на выводе корабля присутствует священник, который благословляет его и экипаж, а дальше АПЛ проходит испытания в море и передается флоту. Эта православная церемония — возрождение традиций, которые существовали в царской России», — вспомнила Пиликина.

В публикации ТАСС, посвященной 80-летию предприятия, говорится, что сейчас монастырь живет полноценной православной жизнью, а «Севмаш» называется заводом-гигантом, заводом-государством. Выбор для строительства данного предприятия места, где располагался объект для удовлетворения религиозных потребностей верующих, объясняется решением «вождя народов» Иосифа Сталина, который, согласно данным агентства, заявил, что «старые монахи знали, где строить».

«По территории предприятия курсируют автобусы, во время обеда с самого дальнего цеха они забирают людей и привозят на службу в этот храм», — заявила Пиликина.

Православного мировоззрения публично придерживаются ряд создателей российского ядерного щита, например, генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН, доктор технических наук, автор книги «Русь на колени не поставить…» и руководитель работ по созданию ракет РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и Р-30 «Булава-30» Юрий Соломонов, который в декабре 2018 года объяснил возвышение Москвы над Киевом и Великим Новгородом «прогибом» под Золотой Ордой.

Феномен декларируемого роста популярности православия в современной России после распада СССР, формально придерживавшегося атеистического мировоззрения, является предметом активных академических исследований, в частности, на Западе. Например, в текущем году в издательстве Стэнфордского университета (США) вышла книга израильского специалиста Димы Адамского «Российское атомное православие: религия, политика и стратегия», а в ряде научных институтов и вузов организована работа соответствующих семинаров.

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