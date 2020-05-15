За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги

За уволенную в Краснодарском крае из-за матерного тоста про «супертелочку» судью Елену Переверзеву вступились коллеги. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, некоторые судьи считают, что видео, на котором девушка произносит вульгарный тост, выложили, желая испортить ей карьеру. Поскольку она молодая и неопытная, то не подумала о последствиях. Видео снято в свободное от работы время, а потому, как полагают собеседники издания, можно было ограничиться замечанием или дисциплинарным взысканием. Другие коллеги считают, что люди, являющиеся госслужащими, всегда обязаны вести себя достойно.

Ранее 15 мая сообщалось, что в Краснодарском крае квалификационная коллегия судей признала видеоролик, на котором Елена Переверзева произносит матерный тост, умаляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности. На Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий.

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