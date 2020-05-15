Российскую судью лишили мантии после матерного видеотоста про «супертелочку»

В Краснодарском крае судью Елену Переверзеву, произнесшую матерный тост на видео, лишили полномочий. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края признала видеоролик умаляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности. На Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий.

В середине апреля сообщалось, что в сети появилось видео, где Переверзева произнесла матерный тост. В кадре женщина говорит: «За свою супертелочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru