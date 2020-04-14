Российскую судью проверят после матерного видеотоста про «супертелочку»

Видео: vk.com/kp.kuban

Российская судья Елена Переверзева произнесла матерный тост, из-за которого в ее отношении проводится проверка. Видео с ней опубликовано газетой «Комсомольская правда-Кубань» во «ВКонтакте».

В кадре женщина говорит: «За свою супертелочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».

Переверзева работает мировым судьей судебного участка №181 Новокубанского района, уточняет «Медиазона». После появления видеоролика с тостом квалификационная коллегия судей Краснодарского края инициировала проверку в отношении его героини. Об этом пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила изданию «Новая газета Кубани». По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Издание отмечает со ссылкой на пользователей соцсетей, что судья замужем за главой следственного отдела по городу Армавиру Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Максимом Переверзевым, который до 2018 года руководил Новокубанским межрайонным следственным отделом. В Краснодарском управлении СКР эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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