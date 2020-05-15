Стало известно об открывшихся из-за коронавируса проблемах США

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в США вскрылись проблемы в системе здравоохранения, в том числе неспособность Вашингтона защитить граждан. Об этом рассказала американский педиатр Маргарет Флауэрс в интервью RT.

По ее словам, система здравоохранения в стране основана не на помощи людям, а на деньгах. Из-за этого американцы боятся ходить в больницы, потому что могут получить счета на десятки тысяч долларов. Флауэрс подчеркнула, что крупные корпорации соревнуются за поставки защитных средств, поэтому в США не налажено снабжение людей и медработников всем необходимым.

Врач отметила, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции стало известно и о других проблемах страны. «У нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки (...), американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных», — рассказала она.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель среди всех государств мира. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате заражения SARS-CoV-2.

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