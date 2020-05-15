Российский туризм потерял более 1,5 триллиона рублей из-за коронавируса

Российский туризм потерял более 1,5 триллиона рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Ростуризм обратился к главам регионов страны с просьбой выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.

По словам Догузовой, сильнее всего от эпидемии пострадали такие объекты, как гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда. В худшем случае кризис туристической сферы может привести к потере более двух миллионов рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях.

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Руководитель агентства отметила, что необходимо оказать дополнительную поддержку для того, чтобы сохранить кадры и инфраструктуру, которые сформировались за последние 20 лет, так как впоследствии на их восстановление с нуля уйдет намного больше средств.

Она предложила не только выделить прямое финансирование предприятиям в данной отрасли, но также и предоставить им налоговые и неналоговые льготы.

Ранее советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова заявила, что туристический сезон внутри России с большой долей вероятности откроется летом. Она отметила, что такое развитие событий возможно при улучшении эпидемиологической обстановки в стране, и призвала регионы «раскрывать свой туристический потенциал».

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