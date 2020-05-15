Вырванная по ошибке бортпроводника дверь российского самолета попала на видео

Видео: t.me/ENews112

В Португалии с самолетом российской авиакомпании Nord Wind произошло ЧП по ошибке бортпроводника. Случившееся попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал «112».

На размещенных в сети кадрах видно, что у воздушного судна вырвана дверь аварийного выхода, а также разобран надувной трап.

Как сообщает канал, инцидент произошел в аэропорту Лиссабона с лайнером, вылетевшим из столичного Шереметьево. Уточняется, что один из членов экипажа по прибытии начал открывать дверь представителю авиакомпании, однако предварительно забыл деактивировать надувной трап.

«Как только представитель услышал шипение воздуха из баллона, он понял — пора делать ноги. Как раз в это время дверь самолета вырвало с корнем», — указано в сообщении.

В результате ошибки бортпроводника никто не пострадал — лайнер выполнял грузовой рейс, и пассажиров на борту не было, — но воздушное судно было отстранено от полетов. По факту инцидента проводится проверка.

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