Багажная полка рухнула на пассажиров самолета, летевшего из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт. Об этом сообщает местный портал Aero In.

По информации издания, инцидент произошел на борту Airbus A350 бразильской авиакомпании Latam Airlines ночью 14 декабря, однако информация о нем появилась только сейчас. Как видно на снимках, предоставленных очевидцами, отвалившаяся полка лежит на красных пассажирских креслах, в то время как бортпроводники и сотрудники наземной службы пытаются решить проблему.

В официальном комментарии авиакомпании говорится, что багажная полка рухнула на пассажиров сразу после посадки во Франкфурте. Отмечается, что никто из путешественников серьезно не пострадал, и всем была оказана необходимая помощь.

В декабре самолет американской авиакомпании Delta Airlines потерял надувной трап, подлетая к аэропорту Бостона, штат Массачусетс, США. Лайнер Boeing 767 совершал перелет из Франции, и перед приземлением в США пилот сообщил, что услышал громкий шум. Оказалось, что трап упал на задний двор жителя небольшого города Милтон.

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