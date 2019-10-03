Пассажиры самолета покалечились из-за мощной турбулентности и угодили в больницу

Около 11 пассажиров авиакомпании Emirates получили травмы из-за мощной турбулентности. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Окленд, который выполнялся с пересадкой на Бали. Когда лайнер пролетал на высоте десять тысяч метров над Сингапуром, он попал в сильную турбулентность.

После посадки в аэропорту Нгурах-Рай (Индонезия) всем пассажирам была немедленно оказана медицинская помощь. Всего на борту было 326 путешественников. Из-за инцидента лайнер получил сильные повреждения, и пассажирам предоставили другой борт для дальнейшего полета в Окленд.

В августе около 30 пассажиров самолета, следовавшего из города Порт-Луи (Маврикий), получили травмы из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел с авиалайнером Airbus A330-343. По словам пассажиров, самолет резко начал падать и потерял 300 метров высоты, из-за чего многие туристы ударились головой.

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