Почти 800 подмосковных предприятий запланировали возобновить работу с 18 мая

Почти 800 подмосковных предприятий планируют возобновить работу с 18 мая, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 15 мая.

«Всего в Московской области в настоящий момент работает около тысячи промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам», — рассказал он.

Хромов добавил, что не все возобновляющие работу предприятия выйдут на полную производственную мощность.

Он добавил, что в связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается.

Подмосковные предприятия смогут работать в период пандемии только при строгом соблюдении новых санитарных норм. Так, по поручению губернатора Андрея Воробьев на каждом производстве должны работать специальные контролеры. В частности, в их обязанности входит измерение температуры сотрудникам. Кроме того, предприятия обязаны иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и салфеток.

Возобновление строительства в Подмосковье также было отложено до 18 мая.

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