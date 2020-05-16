Во Франции назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Министр высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видаль назвала возможные сроки появления вакцины от коронавируса. Она выступила с прогнозом в эфире радио Europe 1.

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Француженка отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о возможном создании вакцины до конца 2020 года. Видаль сказала, что у нее нет такой информации, при этом подчеркнула, что обычно этот процесс занимает несколько лет. По ее словам, с учетом ускорения разработок можно надеяться на разработку вакцины только через 18 месяцев, так как более быстрое создание поставит под угрозу безопасность людей.

Ранее в Китае сообщили об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. Если дальнейшие исследования будут успешны, то вторую фазу клинических испытаний завершат уже к июлю. Ученые получили данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также не выявлено.

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