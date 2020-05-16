Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок

Бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям. Об этом заявил первый заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он объяснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий темный рынок и это «не выход из положения».

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Ранее в мае СМИ сообщили о закупках московским метро средств защиты, где было сказано, что маски закупались оптом по 1,64 рубля за штуку, а перчатки — за 4,37 за пару. При этом в кассах метро они продаются по цене 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток. Позже власти Москвы заявили, что ни одной маски или перчатки по таким ценам не было приобретено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по таким низким ценам. Кроме того, договоры были заключены еще до пандемии.

12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках в магазинах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах. Штраф за нахождение в общественном транспорте без индивидуальных средств защиты составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

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