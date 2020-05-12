В Москве ответили на сообщение о продаже масок в метро с наценкой 1800 процентов

Департамент транспорта Москвы ответил на сообщения о продаже медицинских масок в метро с большой наценкой. Об этом сказано в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Ранее на сайте «Би-би-си» появился материал о закупках московским метро средств защиты, где было сказано, что маски закупались оптом по 1,64 рубля за штуку, а перчатки — за 4,37 за пару. При этом в кассах метро они продаются по цене 30 рублей за маску и 20 рублей за пару перчаток. Таким образом, по заявлению «Би-би-си», наценка составила 1800 процентов и 450 процентов соответственно.

Власти заявили, что ни одной маски или перчатки по таким ценам не было приобретено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по таким низким ценам. При этом в дептрансе отметили, что договоры были заключены еще до пандемии, однако контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки.

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Дептранс также указал, что сейчас стоимость одной маски при закупке в Китае составляет два юаня (21–23 рубля) без учета расходов на логистику. «Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована», — отметили в пресс-службе.

С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах. Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

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