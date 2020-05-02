С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — пояснил он. Люксутов добавил, что это делается для того, чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в московский метрополитен смогли эту маску приобрести.

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Ранее заместитель начальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова говорила о том, что пассажиров столичной подземки могут обязать носить маски. Решение будет приниматься по предписанию Роспотребнадзора.

Столичные власти не исключают, что режим ограничений может быть ужесточен. «Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», — сказал мэр Сергей Собянин.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323).

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