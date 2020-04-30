Пассажиров московского метро задумали обязать носить маски

Власти Москвы могут обязать пассажиров столичного метрополитена носить маски. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заместитель начальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает ТАСС.

По словам Темниковой, ношение маски в метро может стать обязательным для пассажиров, если такое предписание выдаст Роспотребнадзор. «Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений», — уточнила она, отвечая на вопрос, нет ли у метрополитена планов сделать ношение масок обязательным.

Ранее в апреле сообщалось о зараженном коронавирусом мужчине, который сознательно нарушил режим изоляции и спустился в метро. Пассажира задержали в вестибюле станции метро «Нагорная», после чего Чертановский суд Москвы оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

По последним данным, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 53 тысячи. Скончались 611 человек, выздоровели — 5135 человек.

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