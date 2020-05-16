Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток

Надевать перчатки необходимо при поездке на общественном транспорте, а при походе в ближайший магазин можно обойтись без них. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что при походе в магазин можно взять с собой спиртовые салфетки или антисептик и обрабатывать ими руки и дверные ручки и другие поверхности. «Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне, — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко.

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Депутат также рассказал, как правильно снимать перчатки. По его словам, нельзя стягивать их с кончиков пальцев. «А нужно — выворачивать. Взяться за край перчатки от запястья и как бы накрывать ею ладонь и пальцы, сворачивая в комок», — уточнил он, отметив, что после этого руки необходимо помыть или тщательно обработать.

Ранее в мае Онищенко раскрыл предел возможностей медицинских масок. Так, по мнению депутата, одному врачу на рабочую смену нужно не менее шести масок — в одной он приезжает на работу, затем меняет четыре раза за время восьмичасового рабочего дня, а после надевает новую маску перед дорогой домой. Он также назвал неправильным ношение одной маски целую неделю.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Местные жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

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