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Мировых лидеров раскритиковали за «мачизм» в период пандемии

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Дональд Трамп и Борис Джонсон
Дональд Трамп и Борис Джонсон
Фото: Peter Nicholls, Pool Photo via AP

Журналисты британской газеты The Guardian раскритиковали за «мачизм» в период пандемии коронавируса президента США Дональда Трампа и бразильского лидера Жаиру Болсонару, а также премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По их словам, совершенно разных политиков объединяет убеждение, что «принятие мер индивидуальной защиты от вируса как-то неприлично и противоречит их мачо-политическим брендам».

Трамп, указывают журналисты, отказался надеть маску даже во время визита на фабрику масок, Болсонару поставил под сомнение необходимость социального дистанцирования, а Джонсон и вовсе хвастался тем, что пожимал руки всем, когда посещал отделение с больными коронавирусом, и впоследствии сам заразился коронавирусом. Президента России Владимира Путина британский таблоид упомянул в связи с его визитом в больницу в Коммунарке.

Также сообщается, что среди высокопоставленных политиков зараженными коронавирусом оказались премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В качестве примера «правильного поведения» лидеров The Guardian приводит Словакию, где на присяге нового правительства все были в масках, президент страны Зузана Чапутова выступала в маске, и даже ведущие новостей надели средства индивидуальной защиты.

По данным на 17 мая, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 311 тысяч пациентов, более 1,69 миллиона человек выздоровели.

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.

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