Назван самый сексуальный фильм всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Лидером стала французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне».

Картина Селин Сьяммы с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях получила приз за лучший сценарий в Каннах и «квир-пальму», специальную награду фестиваля. Действие разворачивается во Франции 1760-х вокруг молодой художницы, нанятой богатой женщиной для написания портрета ее дочери. Позже между художницей и ее работодательницей возникает любовная связь.

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Второе место занял фильм 2007 года «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем. Лента была снята режиссером Джо Райтом по одноименному роману Иэна Макьюэна, ее действие происходит во время Второй мировой войны. На третьей строчке — хоррор 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг, в котором рассказывается о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.

В топ-10 также попали такие картины, как «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины». Помимо этого в списке указаны фильмы «Дикость», «Зови меня своим именем», «Интим», «Малхолланд Драйв», «Спящая красавица», «Неверная», «Любовь», «Люсия и секс», «Жизнь Адель», «Секретарша», «И твою маму тоже», «С широко закрытыми глазами» и «Мечтатели». Завершает рейтинг американский фильм 1981 года «Жар тела».

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