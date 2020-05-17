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Венсан Кассель объявил супергеройские фильмы Marvel и DC детскими

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Венсан Кассель
Венсан Кассель
Фото: Chris Pizzello / Assosiated Press

Французский актер Венсан Кассель объявил супергеройские фильмы Marvel и DC детскими. Его слова передает NME.

Артист признался, что поначалу, когда в прокат вышли наполненные реалистичными спецэффектами блокбастеры «Железный человек» и «Человек-Паук», он был заинтересован. «А потом это стало нормой», — добавил он.

Кассель подчеркнул, что в детстве был большим фанатом комиксов, однако в нынешнем возрасте его не интересуют фильмы для детей. «Все эти картины правда для детей. И хоть во мне остается внутренний ребенок, я бы не стал такое смотреть», — отметил актер.

53-летний Венсан Кассель снялся в таких фильмах, как «Ненависть», «Черный лебедь», «Квартира», «Цена измены», «Багровые реки». Он также появился в третьем сезоне сериала «Мир Дикого Запада».

В октябре 2019 года американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что фильмы о супергеройской вселенной Marvel нельзя отнести к искусству кинематографа. Его поддержал кинематографист Фрэнсис Форд Коппола.

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