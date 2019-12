Назван самый сексуальный клип года

Развлекательный портал Popsugar составил список самых сексуальных музыкальных клипов 2019 года.

Список возглавила работа американской певицы Арианы Гранде 7 rings. Видео было опубликовано в январе и собрало 638 миллионов просмотров менее чем за год. После премьеры клипа хип-хоп-исполнители Soulja Boy и 2 Chainz обвинили звезду в плагиате. Рэперша Princess Nokia также указала на сходство 7 Rings со своим треком Mine.

На втором месте оказался ролик рэперши Никки Минаж Megatron, а на третьем — Low Key исполнительницы Ally Brooke и хип-хоп-артиста Tyga. Кроме того, в десятку вошли такие музыкальные видео, как Don't Call Me Up британской певицы Mabel, Ruin My Life шведки Зары Ларссон, Let Me Love You Риты Оры, More Than That артистки Lauren Jauregui, Waves американской певицы Normani и рэпера 6lack, Twerk Карди Би и дуэта City Girls, Electricity Дуа Липы, группы Silk City, Diplo и Марка Ронсона.

В ноябре портал BuzzFeed составил список из 50 лучших музыкальных клипов последнего десятилетия. Из роликов, выпущенных в 2019 году, в списке оказалось видео коллектива Jonas Brothers на песню Sucker.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!