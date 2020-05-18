Выгнанный из квартиры съемщик снял смешное видео и отомстил хозяину

Видео: @sandybatchelor / Twitter

Шотландский актер Сэнди Бэтчелор снимал квартиру в Лондоне, но внезапно ее хозяин попросил арендатора съехать. Агент по недвижимости предложил, вероятно, для рекламы снять видео о жилье, где жил Бэтчелор. Сэнди, посчитавший, что его попросту выгнали на улицу, в отместку выложил в своем Twitter-аккаунте смешной ролик. «Я желаю им всего наилучшего», — написал артист.

На кадрах видно, что Сэнди просто ходит по комнатам, снимая мебель и книги на полках. Однако периодически в ролике мелькают объявления, специально развешанные актером на дверях и стенах: «Не снимайте эту квартиру!», «Ты возненавидишь это место», «Здесь живет привидение!»

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Также Бэтчелор показал и реальные недостатки дома. Например, очень шумная вытяжка на кухне, поломанные дверные ручки, полузаброшенный задний двор (актер его дополнительно облагораживал) и дыры в потолке.

Интернет-пользователи восторженно отреагировали на ролик. «В этом видео прекрасно все», «Жаль, что это случилось с тобой», «Это шедеврально!!! Так и надо этим людям» — написали комментаторы. Большинство из них встало на сторону Сэнди, которого оставили без жилья в разгар эпидемии.

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