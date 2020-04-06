Россиянин пришел на осмотр квартиры и ограбил собственника

Россиянин пришел осмотреть квартиру, которую он планировал снять, а затем ограбил собственника, угрожая ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Лампа».

В Екатеринбурге мужчина несколько раз приходил на осмотр недвижимости, расспрашивал про плату за услуги ЖКХ, узнавал про соседей. Как говорит хозяин квартиры Сергей Г., будущий съемщик вел себя совершенно адекватно.

Когда мужчина приходил в последний раз, он попросился в туалет, а затем пошел на кухню, схватил нож и начал угрожать, требуя телефоны и ноутбук.

«Он не выглядел как-то опасно, меня только пугал нож. Поэтому я и не хотел вступать с ним ни в какую драку. Что меня удивило, он не попросил даже денег, потребовал только телефоны и ноутбук. У меня в тот день наличными было три тысячи рублей», — сказал Сергей. Грабителя уже задержали полицейские.

Ранее в Вологодской области пенсионерка ночью отбилась от грабителя, а затем, пытаясь успокоить его, напоила незваного гостя чаем. В ходе разговора выяснилось, что мужчина является ее дальним родственником.

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