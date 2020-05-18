Жители регионов присутствия АЭС поддержали развитие атомной энергетики

Население регионов присутствия атомных электростанций (АЭС) поддерживает развитие атомной отрасли, и кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий. Таковы результаты масштабного социологического опроса населения регионов, где расположены все российские АЭС (филиалы концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом»), который провела исследовательская компания «ЭлаНКом». Социологи изучали восприятие жителями атомной отрасли и их отношение к деятельности близлежащих АЭС.

Так, 74,4 процента жителей районов, где расположены АЭС, одобряет использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения России электроэнергией. Среди населения непосредственно пристанционных городов этот процент еще выше — 87,13. В некоторых регионах рост показателей одобрения деятельности АЭС еще выше среднероссийского уровня. Например, в Курской области, где строятся новые энергоблоки, жители связывают с этим развитие региона.

Положительное отношение к конкретной близлежащей станции обозначили 69,27 процента опрошенных из регионов, где расположены АЭС, а также 84,62 процента жителей пристанционных городов. Во всех представленных регионах более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими АЭС. В пристанционных городах этот показатель превысил 60-70 процентов.

При ответе на вопрос: «За какими источниками энергии, по вашему мнению, будущее?», двумя самыми популярными вариантами, как и в прошлом году, стали: «Атомная энергетика» и «Альтернативная энергетика». Они значительно обогнали другие виды энергии (гидро-, газовую и угольную энергетику).

В регионах присутствия атомных станций среди превалирующих ответов на вопрос: «С чем у вас лично ассоциируется российская атомная энергетика?», звучали такие варианты, как «Эффективная замена нефти и газа», «Перспективный источник энергии» и «Польза для человека».

Опрос был проведен в 10 регионах России — в Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областях. В общей сложности участие в исследовании приняли 10 тысяч человек в 60 городах.

«Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с короновирусом. Несмотря на это, степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой. Именно поэтому, хочется выразить им нашу благодарность за то, что исследование 2020 года состоялось», — отметила руководитель проекта «ЭланКома» Анна Двинских.

