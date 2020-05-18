Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Его цитирует The Washington Post.

«Мы не получили никакой помощи от Apple (...) Такие компании, громко выступая за полное шифрование данных, за право на частную жизнь, в то же время готовы сотрудничать с авторитарными режимами, когда это касается их бизнес-интересов. (...) Apple помогла и коммунистической партии Китая, и российскому режиму, переместив дата-центры в эти страны и позволив им слежку», — заявил Барр.

Он также указал на то, что компания удаляла возможности и приложения, которые в своих целях использовали борцы с несправедливыми режимами. По его мнению, если Apple готова сотрудничать с авторитарными государствами, то ей стоит помогать и правовым режимам, и это, в случае США, требует законодательного решения.

Об этом генпрокурор заявил в связи с тем, что ФБР удалось

получить доступ к телефону саудовского курсанта, устроившего стрельбу на авиабазе в штате Флорида. Улики свидетельствуют о том, что у атаки был террористический мотив.

На то, чтобы их получить, ушло более четырех месяцев — именно по той причине, что Apple отказывалась сотрудничать со спецслужбой. В январе за отказ работать с ФБР компанию критиковал президент США Дональд Трамп.

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