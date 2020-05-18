Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

Она отметила, что, согласно госпитальной статистике США, в период эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодами 2018-го и 2019 года.

«Важно знать, что гиперкоагуляция [повышенная активность свертывающей системы кровообращения] — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов», — подчеркнула профессор.

Ранее стало известно, что коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, это делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. Как отметил руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов, вирус способен продвигаться в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако существует вариант, что патоген начнет поражать крупные артерии, что приведет к тромбозам, инфарктам и инсультам.

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