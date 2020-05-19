Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Президент Владимир Путин поздравил председателя правительства Михаила Мишустина с выздоровлением. Трансляцию совещания, в ходе которого глава государства обратился к переболевшему COVID-19 премьер-министру, ведет «Лента.ру» в группе «ВКонтакте».

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе, хотя вы и работали, несмотря на болезнь», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что выздоровление Мишустина — «это тоже событие». «Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли», — завил Путин.

Ранее президент подписал указ о признании утратившим силу документа от 30 апреля о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Таким образом Путин вернул выздоровевшему Мишустину обязанности премьера.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Позже коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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