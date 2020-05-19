Россияне обнаружили странное существо в рыбных консервах

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Россияне обнаружили странное существо в банке консервированной рыбы «Килька в томате». Об этом сообщает URA.RU, публикуя снятое очевидцами видео.

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Автор за кадром отмечает, что далеко не самую дешевую продукцию они купили в «Магните». «Хочется понять, что это вообще? Вот это, я так понимаю, глазик, и вот [оно] в таком панцире. Мерзость», — говорит очевидец.

Журналисты издания созвонились с представителями бренда, однако те заявили, что по телефону ответить на вопросы не могут, добавив, что реализуют продукцию разных заводов-изготовителей.

В декабре 2019 года в продаваемом в России чае нашли яд: в некоторых продуктах содержатся опасные соединения. В частности, пестициды нашли в российском и шриланкийском чае: марки «Мацеста» и Richman.

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