Рыба в консервных банках оказалась фальшивой

«Роскачество» проверило консервы из лососевых рыб 23 марок и обнаружило подмену в некоторых из них.

В частности, в консервах брендов «КитБай» и Bucini вместо обещанных нерки и кижуча оказалась более дешевая горбуша. Те же претензии были предъявлены к торговой марке «Море внутри» — из четырех продуктов этого бренда в трех была обнаружена подмена.

Отмечается, что продукцию под маркой «Море внутри» производят ООО «ЯННИС» и АО «Преображенский рыбокомбинат». В случае со вторым изготовителем подмены обнаружено не было, этот образец занял второе место в общем рейтинге.

Высший балл в рейтинге получили консервы «Устькамчатрыба», одна банка которых стоит 150 рублей, а банка горбуши «Море внутри» — 135 рублей. Консервы с ценой меньше 45 рублей за банку, по мнению экспертов, должны «вызывать подозрения».

Вся исследованная продукция оказалась безопасной. При этом консервы четырех марок оказались неприятными на вкус и запах: «Консервный завод Дальневосточный», «Море внутри» производства ООО ЯННИС, «Морская радуга», Monolith, Fish House.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!