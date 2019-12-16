В продаваемом в России чае нашли яд: Роскачество провело исследование органических продуктов и выяснило, что в некоторых продуктах содержатся опасные соединения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В частности, пестициды нашли в российском и шриланкийском чае: марки Мацеста и Richman. Там обнаружили гексахлорбензол, который относится к группе пестицидов. Эксперты полагают, что вещество использовалось производителем и осталось в почве, не успев разложиться. Также в чае нашли еще несколько пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин. Указывается, что они отличаются высокой токсичностью для насекомых и умеренной — для млекопитающих.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

В конце октября экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование черного чая. Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!