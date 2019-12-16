Названы лучшие шпроты

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шпрот популярных марок. В проверке приняла участие продукция брендов «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA (Латвия). Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Среди проверенных шпрот самые соленые — «БАРС», а меньше всего соли в образцах «5 морей» и KAIJA. В последней также оказалось втрое больше жира, чем указано в маркировке. В общей сложности все образцы выдержали проверку и могут, по словам специалистов, быть рекомендованы к покупке. Самые дорогие шпроты — KAIJA— стоят 135 рублей за банку. А самые бюджетные Gold Fish обойдутся в 91,75 рублей.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Ранее в декабре Росконтроль провел исследование крабовых палочек. По итогам тестов выяснилось, что содержание белка во всех образцах ниже, чем требует стандарт, а в образцах «А’Море» и «Санта Бремор» — меньше указанного на упаковке. К проверке рекомендовали продукцию марок «Меридиан» и «Русское море».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!