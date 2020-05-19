Немецкий телеканал назвал оккупантами советских солдат в ГДР

Немецкий телеканал MDR назвал советских военнослужащих, дислоцировавшихся на территории бывшей ГДР «оккупантами». Такой термин употреблен в опубликованном на сайте издания материале, посвященном отношениям между СССР и ГДР.

«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами», — говорится в статье. Отмечается, что местных жителей особенно сильно раздражали маневры войск, разбитые военной техникой дороги и поля, советские офицеры, скупающие все в магазинах с самого утра.

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Однако, исходя из исторического аспекта, жители восточной части Германии всегда выступают за улучшение отношений с Россией. При этом «дружба» Берлина и Москвы была, по словам автора материала, мгновенно забыта после вывода войск с территории ГДР.

В 1970-1980-х годах Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была наиболее мощным и боеспособным оперативно-стратегическим объединением армии СССР. В 1990 году начался постепенный вывод советских солдат с территории Германии. Полностью он был завершен летом 1994 года.

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