В Германии вспомнили о шпионском прошлом главы Nord Stream AG

Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг был восточногерманским шпионом. Об этом пишет Der Standart.

По информации издания, Варниг с 1974 года передавал информацию о западногерманских компаниях в Штази — тайную полицию ГДР. В то время он работал в Дюссельдорфской торговой миссии ГДР под кодовым именем Артур. Позднее, с 1981 по 1990 годы он занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности, в Министерстве внешней торговли и кабинете министров.

С 1990 года чиновник начал работать в Dresdner Bank и спустя год открыл представительство банка в Санкт-Петербурге — отмечается, что тогда за внешние отношения в мэрии города отвечал нынешний президент России Владимир Путин. Варниг и будущий глава государства, до этого служивший в Дрездене в качестве сотрудника КГБ, стали друзьями.

Варниг возглавил компанию Nord Stream AG в 2006 году. По данным Der Standart, он также входит в наблюдательный совет оператора трубопровода «Транснефть», государственного российского банка ВТБ, российского нефтяного гиганта «Роснефть» и Gazprom Schweiz AG.

Российский лидер наградил управляющего директора компании Nord Stream AG Орденом почета в 2012 году. Также у Варнига есть квартира в Москве, пишет издание.

Nord Stream AG — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. Владельцем 51-процентного пакета акций предприятия является «Газпром».

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