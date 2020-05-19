Умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова

Умерла российская переводчица и поэтесса Галина Усова. Информация об этом появилась в сообществе во «ВКонтакте», посвященном ее творчеству.

«Дорогие участники группы, сегодня, 18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет. Эта группа была создана в феврале 2013 года для того, чтобы быть источником достоверной информации о Галине Сергеевне Усовой. Как могли мы реализовывали эту задачу. И при вашей поддержке мы провели несколько прекрасных встреч с Галиной Сергеевной, было издано и переиздано с десяток ее книг», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Усова переводила на русский язык Агату Кристи, Джона Толкина, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Уильяма Вордсворта. Кроме того, она с семи лет писала собственные стихотворения и выпустила несколько сборников.

Поэтесса прославилась в интернете в 2010-х годах, так как иногда продавала свои книги у метро «Политехническая» в Санкт-Петербурге. Некоторые из них она издавала на собственные деньги.