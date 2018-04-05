Умерла детская поэтесса Ирина Токмакова

Детская поэтесса Ирина Токмакова умерла в возрасте 89 лет. Об этом в своем Facebook сообщила переводчик Ольга Варшавер.

«Умерла Ирина Токмакова. Пусть память будет светлой... пусть детством веет», — написала она.

Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.

Она была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества (книга «Счастливого пути!»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!