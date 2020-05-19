Минздрав прокомментировал приостановку плановой вакцинации в России

Плановая вакцинация была приостановлена из-за коронавируса только для взрослых россиян, прокомментировал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в интервью РИА Новости во вторник, 19 мая.

«В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения», — сказал он, уточнив, что решение о приостановке вакцинации детей принимают сами регионы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

О том, что Минздрав в связи с распространением коронавируса нового типа приостановил вакцинацию в рамках национального календаря прививок, стало известно ранее, 19 мая. Как пояснил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, такое решение принято в связи с тем, что из-за пандемии «идет достаточно большая нагрузка на иммунитет», а прививки воздействуют на иммунную систему человека.

По состоянию на 19 мая в России четвертый день подряд суточная статистика по коронавирусом не превышает 10 тысяч. В субботу, 16 мая, в стране выявили 9200 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье, 17 мая — 9709 случаев, в понедельник, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 случаях.

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