В российских больницах выявили 11 тысяч нарушений пожарной безопасности

Сотрудники пожарного надзора МЧС России с начала года выявили более 11 тысяч нарушений пожарной безопасности. Об этом агентству ТАСС рассказали в ведомстве.

Самыми распространенными нарушениями стали захламленные пути эвакуации, а также неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей.

В результате проверок девять больниц были закрыты. К административной ответственности привлечены более 160 юридических и почти 240 должностных лиц.

Также в МЧС рассказали, что в первом квартале этого года в российских больницах случилось 39 пожаров. Несмотря на то, что этот показатель лучше прошлогоднего, в 2020 году в огне погибли два пациента. Спасатели уточнили, что в статистику не вошли пожары в мае этого года в больницах в Москве и Санкт-Петербурге.

О пожаре в больнице Святого Георгия стало известно около 08:00 утра 12 мая. В результате погибли шесть пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Источники ТАСС назвали предположительной причиной короткое замыкание в одном из аппаратов. Собеседник агентства заявил, что высокая нагрузка связана с большим числом одновременно подключенных к сети аппаратов.

11 мая в подмосковном пансионате «Второй дом» в Красногорске произошел пожар. Погибли 10 человек. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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