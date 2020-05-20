Модель показала тело в крошечном бикини на карантине и обрадовала фанатов

Австралийская модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrown) разместила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в крошечном бикини во время карантина. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Хемброу снялась в вязаном раздельном купальнике разового цвета с нашивками в виде цветов. На фото она демонстрирует подтянутое тело, сидя на полу и опираясь на левую руку.

Фанаты обрадовались новому посту австралийки и высказали ей свое восхищение в комментариях. «У тебя идеальное тело!», «Хотел бы я провести карантин вместе с тобой, королева», «Как всегда очень стильный купальник», «Самая красивая женщина за земле», — писали они.

В марте Тэмми Хемброу (Tammy Hembrown) надела бикини вверх ногами и задала новый тренд среди женщин. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой сидит на шезлонге в розовом купальнике марки Dior. При этом модель надела топ бикини вверх тормашками таким образом, чтобы он открывал нижнюю часть ее груди.

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